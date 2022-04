Gleich zweimal ist ein 18-Jähriger am Samstag beim Klauen in Speyer erwischt worden. Der junge Mann aus dem Kreis Karlsruhe hatte es auf Parfümflaschen abgesehen – wohl so sehr, dass er sich nach seinem ersten misslungenen Beutezug und einem Gespräch mit der Polizei gleich noch einmal ans diebische Werk machte. Beim ersten Versuch beobachteten dem Polizeibericht zufolge aufmerksame Mitarbeiter, wie der 18-Jährige mehrere Flacons entwendete. Nachdem der Jugendliche aus den daraufhin folgenden „polizeilichen Maßnahmen“ entlassen wurde, startete er seinen zweiten Ladendiebstahl in einem anderen Geschäft der Maximilianstraße. Hier wurde der 18-Jährige von der elektronischen Überwachung beobachtet: Per Videoaufzeichnung konnte der Jugendliche nachträglich identifiziert werden. Durch die Diebstähle entstand den Geschäften ein Schaden von rund 1200 Euro. Den 18-Jährigen erwarten zwei Strafverfahren.