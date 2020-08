Die rund 200 Verwarnungen von der Woche zuvor und der Hinweis auf verstärkte Kontrollen der Stadtverwaltung haben zumindest teilweise Wirkung gezeigt: Am Wochenende blieb es auf Gemarkung der Stadt Speyer unter 100 „Knöllchen“ für Falschparker am Binsfeld. Gefragt bei Badebegeisterten waren die Baggerseen zwischen Speyer und Otterstadt dennoch. „Am Freitag drei, am Samstag 26 und am Sonntag 61 Verwarnungen“, teilte Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage als Ergebnis der städtischen Parkraumüberwachung mit. Darüber hinaus habe am Sonntag im Wildentenweg ein Auto abgeschleppt werden müssen. Eine höhere Anzahl an Verwarnungen kam im Bereich der Verbandsgemeinde Rheinauen hinzu, die ebenfalls Zugänge zum Binsfeld, aber auch die Zufahrt zur Kollerinsel und an anderen Seen kontrollierte.