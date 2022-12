Streusalz ist bei der Stadt schon lange das Mittel der Wahl. Bürger aber dürfen es nicht verwenden. Das passt nicht zusammen.

Zugegeben: Salz ist kein Stoff, den man im Unverstand und im Übermaß in die Natur kippen sollte, denn die Folgen für Flora und Fauna können verheerend sein. Nur wenige Arten tolerieren steigende Salzgehalte in Böden oder im Wasser. Insofern ist es richtig, dass eine Stadt ihre Bürger dazu anhält, sorgsam mit Streusalz umzugehen. Ihnen jedoch dessen Gebrauch zu verbieten und es zugleich selbst zu verwenden – eben weil es für seine Aufgabe am besten geeignet ist –, passt nicht zusammen. Und es sorgt für Verdruss bei den Betroffenen, die sich zu recht fragen, ob hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Auch der Bürger muss vor seinem Grundstück eine sichere Passage gewährleisten, ebenso wie die Kommune auf ihrem Grund. Die Stadt sollte daher ihre Straßenreinigungssatzung überarbeiten – und den Bürgern zutrauen, dass diese nicht hemmungslos die Umwelt versalzen.