Der im vergangenen Herbst wegen Verkehrsgefährdung durch kranke Bäume geschlossene Waldspielplatz bei der Walderholung wird nicht wieder eröffnet, sondern aufgelöst. Die schlechte Nachricht für Kinder und Jugendliche über die Schließung des Spielplatzes hat die Beigeordnete und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) im Umweltausschuss verkündet. „Bei den 43 Bäumen – 42 Buchen und eine Kiefer – gibt es zahlreiche Schäden“, teilte sie mit. Wegen der von dem schlechten Zustand der Bäume ausgehenden „großen Gefahren“ habe der ungefähr 8000 Quadratmeter große Spielplatz geschlossen werden müssen, erklärte sie. Weitere Untersuchungen hätten ergeben dass auch die Spielgeräte nicht mehr verkehrssicher seien.

Angesichts des schlechten Zustandes des Spielplatzes habe die Verwaltung die Entscheidung getroffen, diesen dauerhaft zu schließen. „Die Spielgeräte und der Bauwagen werden zurückgebaut“, informierte Münch-Weinmann. Nur eine Schutzhütte solle als einziges Bauwerk erhalten bleiben. Für Mittwoch, 25. März, lädt die Stadtverwaltung die Ausschussmitglieder zu einem Ortstermin auf den Waldspielplatz ein, um ihnen die Hintergründe der Entscheidung darzulegen.