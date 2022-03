Die Stadt Speyer ist nun in besonderer Weise gefragt, den Landesgartenschau-Elan nicht verpuffen zu lassen.

Speyers Konzept für die Landesgartenschau war nicht schlecht, aber zumindest ein anderes war besser. Entscheidend wird jetzt sein, dass die Pläne zur Aufwertung in Speyer-Nord und an der Klipfelsau nicht in der Schublade verschwinden. Sechs Kommunen wollten die Landesveranstaltung auch deshalb, weil diese es erleichtert, an Landeszuschüsse zu kommen. Die Finanzierungsfrage ist nun ebenso offen wie die nach dem Zeitplan, in dem ohne Landesgartenschau an (Teil-)Projekte gegangen wird. Und natürlich ist es richtig, zu gewichten, was Vorrang hat und was nicht.