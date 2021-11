Bekommt der Speyerer Torsten Wölle doch einen 2G-Status, obwohl er aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann? Nachdem die RHEINPFALZ gestern über den Einzelfall mit Impfkomplikationen berichtet hatte, kam umgehend Bewegung in die Sache.

Noch am späten Abend meldete sich Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach und teilte mit, dass sie in der am Montag erschienenen Pressemitteilung des Landes Rheinland-Pfalz einen Passus gefunden habe, der es der städtischen Behörde erlaube, Wölle mit geimpften und genesenen Personen gleichzustellen.

Zurückhaltende Freude

Allerdings müsse hierfür zuerst die Verordnung tatsächlich in Kraft gesetzt sein. Danach müsse Wölle ein ärztliches Attest vorlegen, das bestätige, dass eine (Zweit-)Impfung nicht möglich ist. Der Betroffene reagierte noch zurückhaltend: „Ich habe mir schon Zeit eingeplant, um bei der Stadt nachzuhaken. Froh bin ich, wenn ich wirklich etwas in der Hand habe, das mich mit dem 2G-Status ausstattet. Noch hat sich bei mir keiner gemeldet“, sagte er am Dienstagnachmittag. Aber er habe erkannt, dass die Tür dafür nun gebaut und sehr wahrscheinlich auch geöffnet wird, so Wölle.