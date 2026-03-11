Die Entlastung der Verkehrssituation rund um die Clemens-Beck-Grundschule in Dudenhofen war Ziel einer Aktion, an deren Ende nun die Auszeichnung der Schulwegekönige stand.

Der Ortsverein Dudenhofen ist schon lange am Thema Elterntaxi dran. In der Kita „Naseweis“ wurde die Aktion Gelbe Füße umgesetzt. Für die Grundschule soll die Botschaft gestärkt werden, die Kinder die letzten Meter zu Fuß zurücklegen zu lassen. „Wir kennen die Verkehrsverhältnisse hier sehr gut. Deshalb ist es unser Anliegen, die Elterntaxis zu reduzieren und dadurch das Verkehrsaufkommen aus der Iggelheimer Straße wegzubekommen“, berichtete Ortsvereins-Vorsitzender Manfred Hick. Davon kann auch der Schulelternbeirat ein Lied singen.

„Der Durchlauf vor der Schule ist sehr hoch und für die Kinder ist der Verkehr auch eine Belastung“, weiß Nicole Weber vom Elternbeirat. Nicht mit der Verbotskeule, sondern mit einem Anreiz sollte dem Elterntaxi entgegengewirkt werden. „Die Kinder sollten zehn Tage lang zu Fuß, mit dem Rad oder dem Roller zur Schule kommen. Für jeden Tag bekamen sie ein Plättchen“, erzählte Weber.

Spiele für ausreichend viele Plättchen

An einer zentralen Stelle gesammelt wurden die einzelnen Nachweise auf den Autoverzicht. Nach einer Woche waren bereits 900 Plättchen als Gemeinschaftsleistung zusammengekommen. Nach zehn Tagen waren es 1750. Die wurden aufgerundet. Denn, so Weber: „Pro 700 Plättchen wurden Spiele für den Außenbereich der Grundschule gespendet.“ Eine ganze Tonne voller Spiele wurde vom Ortsverein zur Verfügung gestellt. Zwei Firmen – Immoservice Ziegler und soNachhaltig aus Speyer – trugen ebenfalls ihren Teil bei.

Weber lobte den Einsatz der Kinder. „Sie haben ein tolles Ergebnis erzielt“, sagte sie. Positive Auswirkungen habe die Aktion der Schulwegekönige auch. „Insgesamt ist der Zuspruch für den Schulweg ohne Auto größer geworden“, betont Weber. Das zeige sich unter anderem daran, dass die Halterungen für Tretroller ausgebaut werden mussten.

„Schulwegkonzept konsequent umsetzen“

Hick weiß, dass es sich nicht immer vermeiden lässt, den Nachwuchs mit dem Auto zur Schule zu bringen. Aber: „Es gibt Eltern, die ihre Kinder aus Angst nicht alleine laufen lassen.“ Weber bestätigt das und nennt die „nicht immer ganz klare Wegeführung“. Hick weist auf das Schulwegekonzept hin und unterstreicht: „Dieses müsste konsequent umgesetzt werden.“ Überzeugt ist Hick, dass mehr Sicherheit auf den Strecken zur Schule zu weniger Verkehr auf der Straße führt. Die Vorsitzende des Elternbeirats, Constanze Beck, spricht dahingehend von einem regelmäßigen Austausch mit der Orts- und Verbandsgemeinde.