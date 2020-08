Moderatorin Laura von Rolph, der rheinland-pfälzischen Mobilitätsplattform, wirbt derzeit in einem Werbespot für Urlaub in Rheinland-Pfalz. Nicht zu Unrecht, denn hier gibt es viel zu sehen, herrliche Landschaften oder bedeutende steinerne Zeugen der Geschichte und Gegenwart. Beginnen wir da mal bei der Landeshauptstadt Mainz. Dort gibt es unter anderem den Hohen Dom oder die Chagall-Fenster in St. Stephan zu besichtigen. Doch was passiert dem Urlauber derzeit? Er steht mit Ausnahme von zwölf Stunden in der Woche vor verschlossenen Türen. Nur so kurz nämlich sind die beiden Gotteshäuser geöffnet (zum Glück sieht es bei den drei wundervollen und absolut sehenswerten Sakralbauten aus dem 18. Jahrhundert besser aus). Da sind die Verantwortlichen vom Speyerer Domkapitel sehr zu loben, denn der Kaiser- und Mariendom hier ist längst wieder zu den allseits bekannten Öffnungszeiten zu besuchen. Und auch die Gedächtniskirche der Protestation ist an sechs Tagen in der Woche für fünf Stunden geöffnet. Was für ein Gewinn für Gäste und Einheimische. In Worms ist das Dom übrigens auch wie vor Corona täglich viele Stunden offen.