Was brauchen Kinder heute wirklich, um sich gut zu entwickeln? Für Thomas Kauer ist die Antwort klar. Und sie beginnt auf dem Fußballplatz.

„Die Idee ist nicht am Schreibtisch entstanden, sondern auf dem Platz“, sagt Kauer zum Projekt next:kids. Seit Jahren arbeitet der Vorstand der JSG Römerberg mit Kindern und Jugendlichen und gewann dabei eine zentrale Erkenntnis: „Fußball ist nicht das Ziel. Fußball ist das Mittel.“ Für ihn geht es darum, jungen Menschen einen Raum zu geben, in dem sie sich entwickeln, einen Raum, der – seiner Beobachtung nach heute oft fehlt.

Dabei blickt er positiv auf die junge Generation: „Ich bin ein großer Fan der heutigen Generation. Die Kinder sind aufmerksam, sozial und haben ein starkes Gespür für andere.“ Gleichzeitig wachsen sie jedoch in einer Welt auf, „die laut, schnell und voller Vergleich ist“. Genau daraus entstand der Impuls, bewusst neue Räume für echte Erfahrungen zu schaffen. Und zwar „nicht digital, sondern im echten Leben“.

Kauer überzeugt

Kauers Motivation speist sich aus seiner langjährigen Erfahrung im Teamsport. Er war schon immer überzeugt, dass dieser eine besondere Rolle für die Entwicklung von Kindern spielt, unterschätzte jedoch lange, wie tiefgreifend dieser Einfluss tatsächlich ist. „Im Mannschaftssport lernen Kinder Dinge, die man nicht erklären kann. Man muss sie erleben“, erklärt er.

Verantwortung, Verlässlichkeit, der Umgang mit Fehlern oder echtes Miteinander entstehen nicht durch Theorie, sondern durch unmittelbare Erfahrung. Für ihn ist das kein Zusatz, sondern essenziell: „Für mich gehört das zur Entwicklung eines Kindes genauso dazu wie Schule.“ Daraus leitet sich auch sein Anspruch ab, möglichst vielen Kindern diese Erfahrungen zu ermöglichen.

Keine Konkurrenz

Dabei versteht sich next:kids nicht als Konkurrenz zu bestehenden Sportvereinen, sondern als Ergänzung. „Ich komme selbst aus dem Verein und sehe next:kids ganz klar als Ergänzung, nicht als Konkurrenz“, betont Kauer. Im Idealfall gelingt es sogar, Kinder überhaupt erst wieder für Bewegung und Sport zu begeistern.

Der entscheidende Unterschied liegt für ihn im Ansatz: Persönlichkeitsentwicklung wird nicht dem Zufall überlassen. Sport wird gezielt als Entwicklungsraum genutzt, in dem Training, Wertevermittlung und Reflexion miteinander verbunden werden. Gleichzeitig reicht der Blick über den Sport hinaus, etwa in Richtung Bildung oder Chancengleichheit, insbesondere im Mädchenfußball.

Lernen fürs Leben

Im Mittelpunkt stehen Fähigkeiten, die weit über das Spielfeld hinausreichen. „Mir geht es um Dinge, die Kinder ein Leben lang tragen“, sagt Kauer und nennt Teamfähigkeit, Verantwortung, Selbstvertrauen und respektvollen Umgang miteinander. Kinder sollen lernen, sich in einer Gemeinschaft zu bewegen, für andere einzustehen und mit Rückschlägen umzugehen.

Gerade im Sport passiert dabei etwas Entscheidendes: „Wenn Neugier entsteht, entsteht Lernen ganz von allein. Und genau das passiert im Sport jeden Tag.“ Lernen wird so zu einem natürlichen Prozess, der nicht erzwungen werden muss. Warum solche Ansätze heute besonders wichtig sind, erklärt Kauer mit den veränderten Lebensbedingungen junger Menschen.

Andere Bedingungen

„Kinder wachsen heute unter ganz anderen Bedingungen auf, mehr Vergleich, mehr Bewertung, mehr Druck und gleichzeitig weniger echte Erfahrungsräume.“ Vieles, was früher selbstverständlich gewesen sei, entstehe heute nicht mehr automatisch. Deshalb müsse man diese Räume bewusst schaffen.

In seiner täglichen Arbeit beobachtet er, dass viele Kinder zwar sehr aufmerksam und sensibel im Umgang miteinander sind, gleichzeitig aber häufiger Schwierigkeiten haben, mit Druck, Rückschlägen oder Konflikten umzugehen. Für ihn liegt das jedoch nicht an den Heranwachsenden selbst: „Die Bedingungen haben sich verändert.“

Attraktive Alternativen

Mehr Ablenkung und weniger Möglichkeiten, Dinge einfach auszuprobieren, prägen ihren Alltag. Die Antwort darauf sieht der Vorsitzende nicht in Verboten oder Einschränkungen, sondern in attraktiven Alternativen. „Nicht durch Verbote, sondern durch bessere Angebote“, sagt er. Kinder orientieren sich dorthin, wo sie echte Erlebnisse haben. Wenn sie spüren, wie sich Teamgeist anfühlt, wie gut Bewegung tut und was Gemeinschaft bedeutet, entsteht Motivation ganz von selbst.

Man müsse sie nicht überzeugen, sie kämen dann freiwillig. Auch an Erwachsene richtet er einen klaren Appell. „Gebt Kindern wieder mehr Vertrauen und Verantwortung“, fordert Kauer. Häufig nehmen die Älteren ihnen zu viel ab, obwohl gerade eigene Erfahrungen entscheidend für Entwicklung und Selbstvertrauen seien.

Camp in Osterferien

„Nicht alles muss sofort bewertet oder korrigiert werden.“ Kinder müssten nicht perfekt funktionieren, sondern die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Dabei ist next:kids bewusst mehr als ein Sportprojekt. Es basiert auf drei zentralen Bereichen: „Teamgeist statt Tik Tok“, „Lernen neu denken“ und „Mädchenfußball stärken“.

Dahinter steht die Idee, Sport als Entwicklungsraum zu nutzen, Bildung neu zu denken und gleichzeitig für mehr Chancengleichheit zu sorgen. Was alles verbindet, ist für Kauer eine einfache Überzeugung: „Kinder brauchen Räume, in denen sie wachsen können.“ Noch steht das Projekt am Anfang. Doch das Ziel ist klar formuliert: langfristig etwas aufzubauen und nachhaltig zu verankern. In den Osterferien gab es schon mal Camps.