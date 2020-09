In der Innenstadt aufgebaut sind sie schon seit einigen Tagen. Am Mittwoch sind sie von den beteiligten Unternehmen offiziell vorgestellt worden: die neuen Stationen des Leihfahrradsystems Nextbike. Damit werde das Leihen noch einfacher, so der Anbieter. Das Leihsystem soll wachsen, schwächelt aktuell aber laut Stadt Corona-bedingt.

Touristen, Pendler und Einheimische können die blauen Fahrräder an aktuell neun Stationen in Speyer für einen bestimmten Zeitraum mieten und danach wieder abstellen. Auch Fahrten in fast 20 andere Städte, wie Mannheim oder Kaiserslautern, sind möglich. Bezahlt wird direkt über die Kreditkarte oder das Online-System Paypal. Obwohl Speyer mit 68 Rädern und 3645 Ausleihen (2019) nur drei Prozent der Nutzung in der Pfalz und Kurpfalz ausmacht, bringt das Leihsystem aus Sicht der Stadt einen zwar „kleinen, aber wichtigen Anteil“, so Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) bei der Inbetriebnahme am Domplatz-Kreisel. Der Ausbau auf zwölf Stationen sei für die nächste Zeit geplant. Laut Stadt sollen Weißdornweg, Lessingstraße und Kämmererstraße hinzukommen.

„Das Angebot wird in Speyer gut angenommen“, sagte Fabienne Körner, die Klimaschutzbeauftragte der Stadt. Die Stationen am Postplatz, am Hauptbahnhof und an der Universität würden am meisten frequentiert. Allerdings hinterließ Corona Spuren: Infolge der Pandemie seien die Zahlen stark zurückgegangen, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Der Bestwert aus bisher fünf Jahren waren gut 4104 Ausleihen 2017.

Kleinere und leichtere Modelle

Die Projektpartner äußerten sich dennoch zuversichtlich. Die nun auch in Speyer verfügbaren neuen Fahrradmodelle seien kleiner und leichter als die alten, betonte Alex Korol von VRN Nextbike. Die Digitalisierung sei „in das Rad“ verlagert worden, der Zugang vereinfacht über eine App. Verbesserungen gebe es auch im Tarifsystem. „Mehr und mehr werden wir unsere Mobilität verändern“, so Wolfgang Bühring, Chef der Stadtwerke Speyer, die nun als „Systempartner“ mit im Boot sind. Die Leihräder seien dabei ein wichtiger Baustein. kpc