Speyerer und Besucher der Stadt können weitere fünf Jahre auf den Rädern des Fahrradverleihsystems VRN Nextbike durch die Stadt cruisen. Künftig wird jedoch der Name „Stadtwerke Speyer (SWS)“ auf den Rädern stehen. Die Werke sind als neuer Werbepartner mit eingestiegen. Es soll möglichst auch Lastenfahrräder im System geben.

Der Stadtrat hat am Donnerstag bei drei Gegenstimmen und bei zwei Enthaltungen nach Diskussionsrunden in früheren Sitzungen sowie Nachverhandlungen die Weiterführung von Mai 2020 bis Ende 2024 beschlossen. Seit fünf Jahren gibt es Nextbike in Speyer. Immer wieder wurden Kosten, Angebot, Service und schwache Nutzerzahlen kritisiert, sogar die Einstellung gefordert.

Jetzt konnte erreicht werden, dass sieben Rent-by-App-Stationen und 45 Räder (Smart-Bikes) für fünf Jahre und für 50.100 statt wie zuletzt gefordert, für 156.700 Euro bereitgestellt werden. Gleichzeitig hat sich der Rat für die Annahme des Zusatzangebots ausgesprochen. Für weitere 36.000 Euro werden dann elf Stationen mit 60 Rädern vorgehalten.