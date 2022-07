Am Mittwoch, 13. Juli, hatte Michael Wagner (62) den Kreisvorsitz der CDU Speyer nach 15 Jahren in jüngere Hände legen wollen. Seine Arbeit als Landtagsabgeordneter laste ihn aus, hatte er dies begründet. Sylvia Holzhäuser (53) ist vom Kreisvorstand als Nachfolgerin vorgeschlagen worden. Jetzt wurde die Versammlung abgesagt und auf einen noch nicht genannten Termin nach den Sommerferien verschoben. Grund sei eine Erkrankung Wagners, so die Partei.