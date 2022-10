Am Montag sind bei zwei Unfällen mit Autos jeweils neunjährige Mädchen leicht verletzt worden, die mit ihren Fahrrädern im Stadtgebiet unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der erste Unfall um 7.34 Uhr in der Straße Im Erlich ereignet. Das Mädchen sei auf dem Weg zur Schule aus Richtung Mozartstraße unterwegs gewesen. Auf Höhe des Brahmsweg habe die Neunjährige angehalten, um einem von rechts kommenden Auto die Vorfahrt zu gewähren. Die 54-jährige Fahrerin des Autos habe beim Linksabbiegen in die Straße Im Erlich nur nach rechts geschaut und daher die bereits stehende Radfahrerin übersehen. Beim anschließenden Zusammenstoß ist das Mädchen laut Polizei zu Fall gekommen und unter das Fahrzeug geraten. Dabei sei ihr Bein eingeklemmt worden, weshalb die Neunjährige ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 15.31 Uhr ist eine andere neunjährige Radfahrerin die Ludwig-Uhland-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße entlang gefahren und dort mit einem geparkten Auto zusammengestoßen. Das Mädchen hat leichte Verletzungen am Arm erlitten.