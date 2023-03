Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für drei Monate sollen Mobilitätskosten drastisch gesenkt werden. Das gilt seit 1. Juni für öffentliche Verkehrsmittel und für das Auto: In Bus und Bahn darf das Neun-Euro-Ticket eingesetzt werden und an den Tankstellen können bis zu 35,2 Cent Steuerrabatt pro Liter Treibstoff greifen. In Speyer sorgt das zumindest am Bahnhof für gute Laune.

Der Andrang auf den Speyerer Bahnhof ist am Vormittag so überschaubar wie an jedem Mittwoch um diese Zeit. Einen Unterschied gibt es allerdings: Die Fahrgäste von und nach Speyer