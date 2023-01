In Otterstadt präsentierte das Streichquartett Conzertino mit Pianist Alexander Kleonov, Evgeni Orion, Klarinette, und Sängerin Romaniv Olena ein Neujahrskonzert.

In Otterstadt präsentierte das Streichquartett Conzertino zusammen mit dem Pianisten Alexander Kleonov, Evgeni Orion an der Klarinette und der Sängerin Romaniv Olena einen bunten Cocktail mit bekannten Melodien zu Jahresbeginn, die das Publikum in der Remigiushalle berauschten.

Zu hören waren unter anderem Sätze aus den Klarinettenquintetten von Carl Maria von Weber und Wolfgang Amadé Mozart sowie Mozarts Serenade KV 525 „Eine kleine Nachtmusik“ und der Walzer „An der schönen blauen Donau“. Dazu gab es Musik aus den Operetten „Die lustige Witwe“, „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“, „Die Julischka aus Budapest“ aus „Maske in Blau“ und die „Petersburger Schlittenfahrt“.

Nächstes Konzert an Ostern

Durch den Nachmittag leitete Inna Agadiaowa mit ihrer ansprechenden Moderation. Endlich konnte die altbewährte Tradition wieder stattfinden, zu verdanken war das dem Kulturbeauftragten Günther Pfadt. Er setzt das ganze Jahr über Kulturtupfer in der Gemeinde.

Weiter geht es konzertant in Otterstadt am Ostermontag, 10. April, mit einem Konzert des in der Region bestens bekannten Sängers Boris Leisenheimer.