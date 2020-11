Das Familienkonzert „Gretel und Hänsel“ mit conciertomünchen am 28. November musste die Mozartgesellschaft Schwetzingen aufgrund des aktuellen Lockdowns bereits absagen. Nun folgt auch die Absage des beliebten Neujahrskonzertes mit der Philharmonie Baden-Baden. Das Konzert zum Jahresauftakt ist, so die Gesellschaft, ein Fest, bei dem man sich in großer Runde trifft und mit einem Glas Sekt aufs neue Jahr anstößt. Unter Pandemie-Bedingungen für gerade mal 150 statt 500 Zuschauern lässt sich diese gebührende Atmosphäre nicht herstellen und wäre eine Durchführung auch ein falsches Signal. Somit empfehlen die Verantwortlichen: „Unterstützen Sie den lokalen Winzer mit dem Kauf einer guten Flasche Sekt, bleiben Sie zuhause und stoßen Sie mit ihren Lieben auf ein besseres Jahr 2021 an und – bleiben Sie gesund!“ Spätestens zum Neujahrskonzert 2022 spendiert die Mozartgesellschaft dann ein Glas Sekt im Rokokotheater. Infos unter www.mozartgesellschaft-schwetzingen.de.