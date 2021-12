2022 wird es keinen Neujahrsempfang der Stadt Speyer in Präsenz geben. Zu dieser Veranstaltung waren in früheren Jahren an die 1000 Besucher in die Stadthalle gekommen – in Corona-Zeiten wäre das schon 2021 zu viel gewesen. „Der Neujahrsempfang wird digital stattfinden – wann genau und in welchem Format müssen wir noch klären“, teilt eine Stadt-Sprecherin auf Anfrage mit. In diesem Jahr hatte die Verwaltung Reden von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) ins Netz gestellt.

Auch Sitzungen politischer Ausschüsse finden bis Ende Januar nicht mehr in Präsenz statt, so die Sprecherin. Sie würde alle unter www.speyer.de/gremienkanal live gestreamt. Die Stadtratssitzungen im Dezember und Januar liefen noch in Präsenz in der Stadthalle (ebenfalls mit Liveübertragung), so auch als nächstes die Haushaltssitzung am Donnerstag, 17 Uhr. Für einige wenige Besucher sei Zutritt nach der 3G-Regel möglich. Im kommenden Jahr werde mit Blick auf die Corona-Inzidenz von Monat zu Monat entschieden. Die städtischen Sporthallen bleiben anders als im Kreis Germersheim geöffnet. Eine Schließung in Eigeninitiative sei nicht geplant. Die Stadt verlasse sich auf die Regelungen des Landes.