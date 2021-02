Der Landesverband Evangelischer Posaunenchöre der Pfalz hat am Sonntag ein neues Video online gestellt. Bläserinnen und Bläser aus den Kirchenbezirken Ludwigshafen und Speyer musizieren unter Christian Syperek, dem Landesposaunenwart der Evangelischen Kirche der Pfalz), den Choral „Bewahre uns, Gott“ (Evangelisches Gesangbuch 171) in einem Satz von Steffen Schiel. Entstanden ist das von Syperek produzierte Video als Beitrag zum digitalen Dekanatskirchenmusiktag Ludwigshafen am 7. Februar. Der Link ist https://www.youtube.com/watch?v=bGR9kxJl60E.