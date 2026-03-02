Die zweite Eigenproduktion des Speyerer Zimmertheaters in diesem Jahr wird zum Monolog mit Schlagzeug. Bei einer Probe von „Ein Leben in Takt“ waren wir dabei.

Es ist laut im Zimmertheater-Keller. Lauter als üblich. Dafür sorgt Timo Beyerling. Der Schauspieler ist auch Schlagzeuger und somit prädestiniert für die Geschichte um Adrien Lepage, die der französische Autor Cédric Chapuis aufgeschrieben hat. In Frankreich ist das Stück, im Original „Une vie sur mesure“ ein großer Erfolg, inzwischen erobert es auch deutsche Bühnen wie eben auch das Speyerer Zimmertheater, das dritte deutsche Theater, das das Stück in seinen Produktionsplan aufgenommen hat. Regisseur Andreas Krüger begeistert sich an dem Stück über einen der anders tickt und vielleicht gerade deshalb neue Perspektiven schafft. „Das wird ein sehr ergreifender Abend“, ist Krüger überzeugt.

Alles im Leben des jungen Mannes ist Rhythmus, ein Rhythmus, in dem er sich verliert, durch das sein Leben aus dem Takt gerät.

Timo Beyerling in »Ein Leben in Takt«. Foto: Klaus Landry

Beyerling spielt überzeugend, trommelt so laut, dass kein Platz bleibt für andere Töne. Vorsichtshalber hat Krüger 400 Ohrstöpsel angeschafft. „So laut war es im Zimmertheater noch nie“, erklärt er den Schutz für sensible Ohren.

Die Rhythmen sind ansteckend. Lepage kennt Bands wie „Guns and Roses“ oder „Metallica“ nicht, hat sie nie auf dem Plattenteller seiner Großmutter gesehen. Beyerling ist zurück in seiner Rolle, spielt und spricht konzentriert Der 37-Jährige spielt zum ersten Mal im Speyerer Zimmertheater, kennt Krüger lange und wollte schon immer einmal mit dem Kollegen zusammenarbeiten. Neben Schlagzeug spielt er Gitarre, ist als Straßenmusiker mit eigener Band unterwegs und hat Engagements an mehreren Bühnen. Geboren ist der Esslinger in Magdeburg, studiert hat er bis 2012 in Berlin. In Speyer spielt sich Beyerling die Seele aus dem Leib. Es geht im Ein-Personen-Stück um Aufwachsen mit Gewalt, um Alltagsrassismus, Leidenschaft, Überforderung und immer wieder um den Rhythmus, der das Leben Lepages bestimmt. Lachen und Weinen liegen nahe beieinander. „Ein Leben in Takt“ ist so kurzweilig berührend, wie Musik.

Termine

Premiere ist Freitag 6. März, erste Vorstellung Samstag, 7. März jeweils 20 Uhr, Zimmertheater-Keller, Kulturhof Flachsgasse, Speyer. Karten gibt es unter tickets@zimmertheater-speyer.de oder im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 0623225675.