Mit „Gut gegen Nordwind“ haben Daniela Michel, Timo Effler und Moritz Erbach in der Speyerer Heiliggeistkirche die erste Premiere des Zimmertheaters seit Pandemie-Ausbruch gefeiert.

Uwe von Grumbkows Inszenierung auf der Grundlage von Daniel Glattauers gleichnamigem Roman hat die Besucher im ausverkauften Haus begeistert. Das Bühnenbild ganz in Weiß. Sogar das Klavier bleibt verborgen hinter weißen Blöcken. Der virtuelle Raum ist fast perfekt. Nur Erbachs Kopf ragt über das schwarze Hemd heraus. Seine Musik indes ist so live wie die Schauspieler. Sie sprechen und spielen E-Mails, die sie sich unermüdlich schreiben. Erbachs jeweilige Mimik passt perfekt dazu, ist umwerfend komisch, sein Klavierspiel aus eigener Feder absolut grandios.

„Sie haben Post.“ Der Satz prägt den Abend und schon bald das Leben von Emmi (Michel) und Leo (Effler). Längst haben Whatsapp und Sprachnachrichten die E-Mails abgelöst, in die sich die Protagonisten verlieben. Mitte der Nullerjahre, als Glattauer den Bestseller geschrieben hat, war die Mail die moderne Version des klassischen Briefs. So ändern sich die Zeiten. Dennoch ist die Bühnenvariante in jedem Augenblick authentisch, die Sehnsucht nach Nähe so greifbar wie die Angst vor der Realität. Emmi schreibe jünger als sie sei, ist Leo überzeugt. Sein Bild von der „Brieffreundin“ hat viel mit der wirklichen, ständig nervösen und nach eigener Vorstellung „glücklich verheirateten“ Emmi zu tun. Sie wüsste gerne, wie Leo, der intellektuelle, leicht überhebliche, in Beziehungsangelegenheiten gescheiterte Sprachpsychologe aussieht. Für sie ist er ein „verklemmter Verbalerotiker“.

Elektronischer Liebesdialog

Der elektronische Liebesdialog schwankt zwischen großem Gefühl, Abwehr, Aggression, Eifersucht und physischer Anziehung. Ganz wie im richtigen Leben. Wenn nur nicht das ständige „Sie haben Post“ wäre. Der Satz holt wieder zurück in den virtuellen Raum, in die Sterilität, Anonymität und Einsamkeit. Er schließt die eine vom Leben des anderen aus. Lediglich Worte bleiben, „leere Worte“, wie Leo sagt.

Von Grumbkow ist die Spannung zwischen der Sehnsucht nach Nähe und der Furcht vor ihr großartig gelungen. Seine Inszenierung bleibt nicht im Virtuellen. In ihr wächst die romantische Liebe, die das Herz zerreißt, die sich zurückzieht, zärtlich wieder aufflammt, mehr will, sich nichts schenkt. Michel und Effler spielen die Schreibenden hinreißend, nähern sich fast nackt, können doch nicht bleiben, halten sich aus, verzweifeln am leeren Postfach, an unerfüllter Körperlichkeit oder gegenseitigen E-Mail-Verletzungen. „Ich breche die Herzen der stolzesten Frau’n“ spielt Erbach und Effler singt dazu. Es hilft nichts. Leo will nur Emmi küssen.

„Schreiben ist Küssen mit dem Kopf“

„Schreiben ist Küssen mit dem Kopf“, erklärt er ihr – schriftlich. Sie hält sich für Leos virtuelle Alternative und geht auf Distanz. Und kommt ihm wieder ganz nah, als er ein wahrhaft erotisches Mittel gegen ihre Schlaflosigkeit findet. „Sie sind gut gegen Nordwind“, sagt Emmi. Die Atmosphäre auf der Bühne und am Klavier ist elektrisiert. Das Programm im Kopfkino beginnt. Emmi und Leo öffnen die Gefühls-Anhänge. Sie vermissen sich im Netz und hoffen weiter auf noch ein: „Sie haben Post.“

Um den Schlaf werden die Zuschauer nicht gebracht. Aber zu einer neuer Betrachtung ihres E-Mail-Postfachs und der Gewissheit: Das Zimmertheater ist gut gegen Nordwind und andere Naturgewalten.

