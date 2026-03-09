„Der dickste Pinguin vom Pol“, ein Theaterstück für Kinder ab drei Jahren von Ulrich Hub, ist neu im Kinder- und Jugendtheater. Oliver Fobe spielt.

Der Pinguin hat gefroren. Warum sonst musste die erste Premiere des Speyerer Kinder- und Jugendtheaters in diesem Jahr um zwei Wochen verschoben werden? Gut dass Schauspieler Oliver Fobe wieder gesund ist und in seinem voluminösen Pinguin-Kostüm steckt. Ohne ihn hätte es keine Premiere des Stückes „Der dickste Pinguin vom Pol“ von Ulrich Hub gegeben. Schließlich ist er der einzige, der die Geschichte des Dicksten Pinguins vom Pol auf der Bühne im Alten Stadtsaal erzählen kann.

Oliver Fobe als Pinguin Foto: Klaus Landry

Und singen wohlgemerkt. Die Texte der Melodien, die Elvis Presley weiland zu Ruhm verholfen haben, hat Regieassistentin Sonja Sikora fantastisch in die Pinguin-Realität übertragen, Fobe hat ihnen mit Gesang und Tanz Leben eingehaucht.

Oliver Fobe als Pinguin Foto: Klaus Landry

Seinem Spiel ist es gelungen, Kinder und Erwachsene im ausverkauften Alten Stadtsaal eine Stunde lang zu verzaubern. Ganz ohne erhobenen Zeigefinger hat der Schauspieler unter der Regie von Matthias Folz Botschaften wie Identität, Fernweh und den Mut, den es zur Erfüllung von Träumen braucht vermittelt.

Oliver Fobe als Pinguin Foto: Klaus Landry

Ganz gegen Regeln, die Mütter und Väter in Verbindung mit Tischmanieren aufstellen, spricht der Pinguin gerne mit vollem Mund. Darin stecken meistens Fischstäbchen, seine Leibspeise am liebsten mit Mayonaise. Bei der Überlegung, ob er denn nun Fisch oder Vogel sei, gerät der Pinguin ganz durcheinander. Das könnte an Wind, Eis und Temperaturen liegen, denen er am Südpol unentwegt ausgesetzt ist. Mit dem Ziel Sardinien bricht der dickste Pinguin per Eisscholle auf ins unbekannte Land.

Oliver Fobe als Pinguin Foto: Klaus Landry

Mit wenigen Mitteln wird die Reise zum Abenteuer, das Spannung für Menschen ab drei Jahren verspricht. Drei Fässer und meterweise weißer Stoff genügen Fobe, der jeden Ablauf beschreibt. So oft, dass die Kinder rufen: „Das hast Du schon gesagt.“ Damit wird der Darsteller spielend fertig, stimmt ihnen zu und wiederholt weiterhin jeden seiner Schritte beziehungsweise Etappen. Die Scholl beginnt zu schmilzen, den Pinguin plagen Durst, Hunger, Müdigkeit und Langeweile. Schwimmen kann er auch nicht. Den Unterricht hat er Zuhause am Südpol aus Gefräßigkeit versäumt. „Hier im Dunklen“ singt Fobe auf „In The Ghetto“ im Fass versteckt. Zu seinem Glück landet der dickste Pinguin vom Pol in Speyer, wo er als Ober- oder Unterkellner sein Glück versucht.

Fischstäbchen Foto: Klaus Landry

Liebevoll, originell, lustig und manchmal auch ein wenig traurig macht die Geschichte gute Laune, Schon deshalb sollte sie niemand versäumen.