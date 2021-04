Im ehemaligen Stiftungskrankenhaus in der Spitalgasse 1 geht am Donnerstag, 22. April, ein weiteres Schnelltestzentrum in der Domstadt in Betrieb.

Betrieben wird das Schnelltestzentrum, in dem sich Bürger kostenlos auf eine Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 testen lassen können, von Stephanie Grabs, der Betriebsärztin der Stadtverwaltung Speyer. Dienstags und donnerstags zwischen 10 und 14 Ihr können dort laut einer Mitteilung der Stadt die sogenannten PoC-Antigenschnelltests durchgeführt werden. Auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind dazu aufgerufen, das Angebot zu nutzen, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der Mitteilung zitiert: „Solange ein Großteil unserer Belegschaft aufgrund der Impfpriorisierung noch nicht geimpft ist, sind neben den AHA+L Regeln regelmäßige Schnelltests unverzichtbar, um größtmögliche Sicherheit im Arbeitsalltag zu schaffen.“ Termine können unter www.speyer.de/termine vereinbart werden.