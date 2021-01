83 Personen haben sich am Samstag in den Räumen der Jugendförderung per Schnelltest auf eine Corona-Infektion testen lassen. Ergebnis: zwei waren positiv. Einige Tage zuvor, am Dienstag, waren unter 28 Tests null positiv. Diese Zahlen der neuen Schnelltest-Stelle in der Seekatzstraße 5 nannte am Montag die Stadt. Diese hatte mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) das „nicht anlassbezogene“ Angebot ins Leben gerufen. Speyerer Bürger und Besucher von Pflegeeinrichtungen in der Stadt können sich dort samstags, 11 bis 15 Uhr, sowie dienstags, 17 bis 19 Uhr, kostenlos testen lassen. Terminvereinbarung: Online oder über Telefon 06232 6959967, montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr.