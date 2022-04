Ein traditionsreicher gastronomischer Standort in der Innenstadt ist in neuen Händen: Aus dem „Amadeus“ in der Gutenbergstraße ist „Spira Nova“ geworden.

Am Samstag, 9. April, wird erstmals vom neuen Team bewirtet. Das Lokal, das die Familie Thanos fast drei Jahrzehnte lang unter dem Namen „Amadeus“ geführt hatte, war schon einige Wochen länger geschlossen und ist nun umfassend renoviert worden. Die fünf Hotelzimmer sind zum Monatsbeginn an die neuen Inhaber Ahmed Diary und Giuseppe Todaro übergegangen. Sie haben beides von den Thanos’ angemietet und wollen den Betrieb jetzt unter dem Namen „Spira Nova“ („Neues Speyer“) etablieren.

Diary geht nach eigener Aussage mit einem sechsköpfigen Team an den Start, darunter als Geschäftsführer sein langjähriger Weggefährte „Api“, der wie er auch schon in anderen Speyerer Gastronomiebetrieben tätig war. Er setzt auf ein am Standort neues kulinarisches Konzept mit mediterranem Schwerpunkt, auserlesenen Fisch- und Fleischgerichten, Vegetarischem und insgesamt bewusst übersichtlich gehaltener Speisekarte, die um Wochen- und Saisonaktionen erweitert werden soll.

Betrieb mit Geschichte

Der bisherige Betreiber habe sich Altersgründen und aufgrund der schwieriger gewordenen Personalsuche zurückgezogen, berichten Diary und Kollegen. Vassilios Thanos war 1977 aus dem Nordwesten Griechenlands nach Deutschland gekommen und hatte sich in Speyer 1994 selbstständig gemacht. Er erweiterte die „Amadeus“-Räumlichkeiten, ergänzte sie um die Fremdenzimmer und zeigte sich stets stolz auf den zusammen mit Frau Angeliki und drei Töchtern geführten Betrieb. Jetzt hat er bei der Übernahme die „Neuen“ unterstützt, die Öffnungszeiten von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 22 Uhr planen. Dienstags ist Ruhetag.