Eine für die Zeit top ausgestattete Küche und die verantwortlichen Küchenchefs waren immer Garanten für kulinarische Spitzenleistungen des Restaurants in der Stadthalle. Der bisher letzte Pächter war Luciano Galiano bis 1995. Seitdem ist Gastronomie im „kulturellen Herz unserer Stadt“ – wie die SPD Speyer die Stadthalle nennt, Geschichte. Die SPD-Fraktion im Stadtrat würde dort aber gerne wieder den Herd glühen sehen. In einer Anfrage in der kommenden Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, 19. November (Stadthalle, Beginn: 17 Uhr) erkundigt sich Partei nach den Möglichkeiten dafür. Wie oft waren großer und kleiner Saal 2019 belegt, welche Gruppen waren die Mieter, wie hoch waren Einnahmen, wie hoch die Ausgaben und wie beurteilt die Verwaltung die Chancen für eine „neue, überarbeitete gastronomische Nutzung“, fragen die Genossen. „Das war ein toller Standort mit seiner Küche, Terrasse und den Räumen“, schwärmte am Donnerstag ein früherer Pächter auf Anfrage. Eine richtige Küche müsste aber dann vor allem wieder rein. „Da ist ja nichts mehr da.“ l