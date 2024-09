Neues gastronomisches Angebot in der Innenstadt: Seit Anfang der Woche hat Asia Home gegenüber vom Kaufhof seine Pforten geöffnet.

„Wir haben eine Vielfalt von asiatischen Gerichten“, sagt Inhaber Tran Thanh Binh. Sein Ziel sei es, Besuchern traditionelle vietnamesische Küche näherzubringen. Dazu zählen etwa Pho – eine vietnamesische Suppe samt Reisnudeln und Rindfleisch – oder Spieße mit gehacktem Rindfleisch in Blätter gerollt, die Xie La Lot genannt werden. Aber auch japanische Küche wie Sushi oder Ramen werden künftig in der Maximilianstraße angeboten. „Ich mag Speyer schon lange“, sagt der Inhaber. Lange habe er nach passenden Räumen gesucht und sei schließlich in der Maximilianstraße fündig geworden.

Dort hat Asia Home zwei früher getrennt nebeneinander liegende Gebäude zu einem Innenbereich zusammengelegt. In einem davon war zuletzt der vietnamesische Imbiss „Nuong“ untergebracht, der andere stand längere Zeit leer. Zwei Monate sei umgebaut worden, berichtet Binh, der die Menschen in Speyer als sehr zugänglich und nett erlebt hat. Das Ergebnis: Innen gebe es nun Platz für rund 50 Gäste, hinzu komme ein Außenbereich. Drei Mitarbeiter beschäftigt Binh in der Küche, zudem seien immer ein bis zwei Servicekräfte im Laden. Geöffnet ist dieser von Montag bis Samstag, 11 bis 22 Uhr. Sonntags geht es eine Stunde später los.

Neben dem Restaurant in der Domstadt betreibt er drei weitere: den Hoi An Sushi-Grill in Frankenthal, den Yakita Sushi-Grill in Viernheim und das Asia Home in Lampertheim, das er zuerst eröffnet hat. Weil das gut gelaufen sei, habe er expandiert. Mittlerweile lebt und arbeitet der Restaurantbetreiber seit fünf Jahren in Deutschland, zuvor habe er sechs Jahre in Tschechien in der Gastronomie gearbeitet.