In der Speyerer Innenstadt eröffnet am Donnerstag, 1. August, ein neues Reisebüro: Es heißt „Meerweh“ und hat ein Vorbild in Altlußheim.

Inhaber ist das Ehepaar Martina und Nico Glas, das seit 2021 in der badischen Nachbargemeinde tätig ist. Sie hätten nun die Chance ergriffen, auch in Speyer ein Reisebüro zu eröffnen, berichtet Nico Glas, der früher im Einzelhandel tätig war. „Die Lage ist top“, sagt er über das Geschäftsgebäude in der Maximilianstraße 87/88, in dem zuvor ein Kiosk aufgegeben hatte.

Die neuen Betreiber sehen große Potenziale in der Domstadt, zumal es seit einiger Zeit direkt in der Maximilianstraße kein Reisebüro mehr gebe. „Wir erwarten einiges an Laufkundschaft, wie wir sie in Altlußheim nicht haben.“ Die Inhaber werden am neuen Standort zunächst selbst beraten. Zum Unternehmen gehörten zudem Tochter Lucienne und zwei Aushilfen. „Wir suchen weiteres Personal.“

In Altlußheim seien sie gut durch die für die Reisebranche schwere Pandemie-Zeit gekommen, berichtet der Inhaber. Bei ihnen könnten Pauschalreisen aller Art gebucht werden, darunter Kreuzfahrten, die sie persönlich sehr schätzten. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.