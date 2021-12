Das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz haben das neue Radioformat „bigMessage“ gestartet, das in Speyer produziert wird. Es folgt damit auf das Format „bigPray“, das 21 Jahre lang im Privatsender BigFM zu hören war. Darin wurde für Radiohörer gebetet. Im Anschlussformat „bigMessage“ sprechen junge Menschen 90 Sekunden lang darüber, was ihnen Hoffnung im Leben gibt, wie Glaube im Alltag konkret werden kann oder wie sie mit Zweifeln umgehen. Der ehemalige „bigPray“-Moderator und Pfarrer Heiko Bräuning moderiert weiterhin den „bigFM nighttalk“, der am Sonntagabend live im Radio übertragen wird.