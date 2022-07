Die Stadtbibliothek Speyer legt Programm für das zweite Halbjahr vor, bei dem bewährte Angebote fortgesetzt und weitergeführt werden.

Schon seit 11. Juli und noch bis 11. September läuft der Lese- und Vorlesesommer Rheinland Pfalz, bei dem die Stadtbibliothek Speyer beteiligt ist. Wer drei Bücher liest oder sich vorlesen lässt, absolviert diesen erfolgreich und wird bei der Abschlussveranstaltung ausgezeichnet.

Bereits am Mittwoch, 27. Juli, 19.30 Uhr, gestaltet Club der lebenden Autoren den Abend „Zwischen den Stühlen“, eine Klappstuhllesung auf der Wieser vor der Villa Ecarius, dem Sitz der Stadtbibliothek.

Am Samstag, 3. September, von 9 bis 14 Uhr ist dann die Exkursion „Pilze im Herbstwald“ in Kooperation mit der Rucksackschule. Vom 16. bis 30. September ist eine Buchausstellung zur Fairen Woche rund um das Thema Ruanda und Fairer Handel.

„Pflück dir ein Buch“

Vom 12. bis 14. September heißt es „Pflück dir ein Buch“. Dabei gibt es Gratis-Lesefutter zum Weltalphabetisierungstag in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS). Am 13. September macht auch das ALFA-Mobil in der Domstadt halt.

Am Samstag, 1. Oktober, 11 Uhr, startet die neue Reihe der Vorlesezeit „Von O(ktober) bis O(stern)“ in Kooperation mit den „Freunden der Stadtbibliothek“.

Am Donnerstag, 13. Oktober, 19 Uhr, spricht die aus den SWR Fernsehen bekannte Heike Boomgaarden über „1000 Gärten – 1000 Arten“, ein

Vortrag in Kooperation mit der VHS.

In den Herbstferien ist am 19. Oktober dann von 15 bis 17 Uhr der Robotic-Nachmittag, am 24. Oktober von 10 bis 12 Uhr die „Familienzeit: gemeinsam Medien entdecken“ und am 25. Oktober um 14 Uhr in der Stadthalle der Kinderfilm „Max und die Wilde 7“ (in Kooperation mit der Jungen VHS)

Lesung zweisprachig

Ein Halloween-Nachmittag mit Kamishibai, dem japanischen Erzähltheater, und Bastelangebot ist am Freitag, 28. Oktober, um 16 Uhr.

Am 5. November um 11 Uhr ist die Vorlesezeit zweisprachig Deutsch und Französisch in Kooperation mit der Bibliothèque Française. An diesem Tag ist von 15 bis 18 Uhr auch wieder ein Spielenachmittag in Kooperation mit „SpieleCosmos“.

LeseTheater zu „Tafiti und Ururururururopapas Goldschatz“ von Julia Böhme und Julia Ginsbach ist am 7. November, 15.30 bis 16.30 Uhr, in Kooperation mit „Freunde der Stadtbibliothek.

Am 18. November ist um 19 Uhr eine Lesung mit Manfred Weihe und Hans-Jürgen Herschel und am 22. November um 19 Uhr ein Vortrag von Birgit Lutz „Nachruf auf die Arktis. Noch können wir die Welt retten“, beides in Kooperation mit der VHS.

Lesung mit dem Nikolaus

Online-Lesung und Talk mit dem Autor Marius Schaefers ist am 2. Dezember, 19.30 bis 21 Uhr. „In den buntesten Farben – Queersein nebenbei erzählt“ ist das Thema (in Kooperation mit der VHS). Am folgenden 3. Dezember um 11 Uhr ist die nächste Vorlesezeit – und am 6. Dezember um 16 Uhr ist passend zu diesem Tag Vorlesezeit mit dem Nikolaus.

Am 9. Dezember, 15.30 bis 17.30 Uhr, gibt es dann Winter– und Weihnachtsgeschichten im Wald in Kooperation mit der Rucksackschule.

Am 7. Januar um 11 Uhr ist die erste Vorlesezeit im neue Jahr. Als Ausblick ist auch für den 3. Februar um 19.30 Uhr auch schon die Premierenlesung „Wahnspiel“ mit Christoph Lode alias Kilian Eisfeld angekündigt.

Info

Informationen, Kontakt und Reservierung von Karten und Plätzen unter Telefon 06232 14-13809, E-Mail stadtbibliothek@speyer.de oder www.speyer.de/stadtbibliothek.

Kommentar

Lesen ist wichtig

Als Beitrag zur Förderung der Lesekompetenz vor allem der jungen Generation ist das Programm der Stadtbibliothek sehr lobenswert.

Bücher sind und bleiben (auch digital als eBook oder PDF) ein ganz wesentliches Medium der Wissensvermittlung und des Erkenntnisgewinns auf der einen Seite und eine Quelle der Inspiration und Entwicklung von Imagination und Fantasie auf der anderen. Deshalb ist in Zeiten der massiven Nutzung von stark optisch geprägten Medien wie Computerspielen, Instagram, TikTok und anderem die Förderung der Lesekompetenz vor allem der jungen Generation ganz besonders wichtig.

Es ist in Speyer gut, dass neben der wissenschaftlich orientierten Landesbibliothek die Stadtbibliothek Bücher aller Arten zum Entleihen bereithält und mit ihrem regelmäßigen Veranstaltungsprogramm viele Anregungen zum Lesen bietet. Dabei kommt der Spaßfaktor nicht zu kurz – und auch der Umgang mit modernen Medien wird ja nicht ausgeblendet. Und gut ist, dass auch schon Kleinkinder angesprochen werden. das Programm der Stadtbibliothek sehr lobenswert.