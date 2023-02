Das Speyerer ZimmerTheater spielt wieder ab Ende April – in der Heiliggeistkirche. Doch man ist zurzeit alles andere als untätig. Im ZimmerTheaterKeller wird renoviert und eine neue Bühne eingebaut.

Die Stadt Speyer hat den Mietvertrag mit der Landeskirche für die schon lange profanierte Heiliggeistkirche verlängert, so dass auch 2024 dort Theater gespielt werden kann. Das bedeutet keine endgültige Lösung für den Bau und seine Nutzung, gibt aber dem ZimmerTheater die Chance, auch für das kommende Jahr in den wärmeren Jahreszeiten dort spielen zu können. Das ist für die Vorsitzende des Vereins Gaby Milla und den künstlerischen Leiter Timo Effler eine erfreuliche Entwicklung.

In diesem Winter spielte das ZimmerTheater ja im Stage Center, was – wie beide berichten – gut funktioniert hat und eine positive Erfahrung gewesen sei. Da aber für das Stage Center eine handelsübliche Miete bezahlt werden musste, war das eine finanzielle Belastung für das Theater. Apropos Finanzen: Da die Bundesförderung über das Neustart-Programm nach Corona ausläuft, ist der Verein gefordert, durch den Spielbetrieb Mittel zu akquirieren. Es gibt Gelder von der Stadt, aber aufgrund einer etwas seltsamen Vergabepraxis bis dato keine vom Land.

Ehrenamtliches Engagement

Auf der Bühne arbeiten hier Profis, die Gage bekommen, hinter der Bühne und im ganzen technischen, logistischen und administrativen Bereich wirken nur Ehrenamtliche. Ein Alleinstellungsmerkmal des ZimmerTheaters. In diesem Jahr gibt es beim Trägerverein auch Vorstandswahlen und Gaby Milla hofft dabei auf den Nachwuchs und neue Kräfte, die sich für das ZimmerTheater engagieren.

Die Frühjahrsspielzeit fängt in diesem Jahr etwas später als gewohnt an, weil es in der Heiliggeistkirche keine funktionierende Heizungsanlage mehr gibt und im ZimmerTheater-Keller eine neue Bühne gebaut wird.

Die meisten Veranstaltungen bis zum Sommer sind dann wieder in der Heiliggeistkirche (Johannesstraße 6). In der UrTheater-Heimat der Bühne, dem frisch aufgehübschten ZimmerTheater-Keller im Kulturhof Flachsgasse, wird es aber auch wieder viele Veranstaltungen geben. So am 18. März ein Eröffnungskonzert. Da dieses schon ausverkauft ist, gibt es ein Zusatzkonzert am Sonntag, 19. März, um 14 Uhr (Einlass: 13 Uhr). Leider sind Rudolph & die Renntiere beim Zusatz-Konzert nicht mit dabei, dafür treten Hell G und Las Cobras auf.

Premiere „Willkommen“

Unter der Woche sind dort mit „Rumble Jam“ und „Vinyl Club“ weiterhin zwei musikalische Formate mit Alleinstellungsmerkmal im Programm, genauso wie die in Kooperation mit der Musikschule Speyer stattfindenden „Ungeschliffen Mardi Jams“, in dem die großen Talente von heute und möglicherweise Stars von morgen unterstützt von Profimusikern erste Gig-Erfahrungen sammeln. Oder der „artgerecht Stammtisch“.

Eröffnet wird die Spielzeit in der Heiliggeistkirche am 21. April mit einem Konzert der Gruppe Balsamico, die „Rock & Soul“ im Quartett bietet. Daniela Michel („Gut gegen Nordwind“, „Das perfekte Geheimnis“ und anderes) stellt ihr neues Solo-Stück „Whisp€erblow€r“ am 22. April vor und tags darauf gibt der deutschlandweit erfolgreiche Liedermacher Ulrich Zehfuß gemeinsam mit einer hochkarätigen Band das Release-Konzert seines neuen Albums „Liebe“.

Höhepunkt der Frühjahrs-Spielzeit wird die Premiere der neuen Eigenproduktion „Willkommen“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz am 4. Mai sein. Ein großes Ensemble mit vielen bekannten Gesichtern (Angelika Baumgartner, Timo Effler, Markus Maier, Monika-Margret Steger, Daniele Veterale, Véronique Weber) setzt sich in der Regie von Andreas Krüger bissig und witzig mit einem der größten Themen unserer Gegenwart auseinander: Hört die Solidarität mit (geflüchteten) Menschen dann auf, wenn unsere eigene Komfortzone in Bedrängnis gerät?

Bürger auf der Bühne

Beim WG-Abendessen lässt Benny die Bombe platzen: Er wird als Dozent in die USA gehen, für ein Jahr. Und da wäre es super, wenn er in dieser Zeit sein Zimmer Flüchtlingen zur Verfügung stellen könnte — damit die auch mal „eine Chance bekommen, ein bisschen in dieser Gesellschaft anzukommen“. Und auch für seine Mitbewohner könnte das doch eine tolle Erfahrung werden! Doch die Begeisterung ist geteilt.

Wo verläuft unsere Toleranzgrenze? Wie steht es wirklich um die Bereitschaft, die eigene Komfortzone aufzugeben? Lutz Hübner und Sarah Nemitz holen die Diskussion über den derzeitigen gesellschaftlichen Wandel ins Wohnzimmer der jungen bürgerlichen Mitte. Mit großem Gespür für Komik schaffen sie lebensnahe Figuren, die mehr mit uns gemein haben, als uns lieb ist. Hübner/Nemitz (zum Beispiel „Frau Müller muss weg“) zählen zu den meistgespielten Gegenwartsdramatikern, ihre Stücke werden international aufgeführt und für Kino und Fernsehen verfilmt.

In dieser Spielzeit gibt es auch wieder etwas Neues: Bei der anderen Eigenproduktion stehen auf der „Bürger*innenbühne“ Menschen, für die Theater zwar nicht Beruf ist, die aber trotzdem mit genauso viel Herzblut und Authentizität Geschichten erzählen wollen, die sie bewegen.

Medea modern

Ab 23. Mai wird in „From Medea“ von Grazia Verasani zudem wieder ein Tabuthema aufgegriffen. In der Regie von Timo Effler spielen Mit: Nadja Bartek, Nicole Laval, Susanne Loreit und Gaby Milla.

Marga, Rina, Vincenza und Eloisa sind vier Frauen, die nicht viel gemeinsam haben außer einer erdrückend großen Schuld: Sie haben ihr Kind getötet und teilen sich gemeinsam ein Zimmer in der Psychiatrie. Ihr Alltag besteht in dem Versuch, das Vergangene zu bewältigen oder auch nur zu verdrängen. Zwischen kleinen Boshaftigkeiten und stumpfer Gleichgültigkeit führt jede von ihnen auf ihre Weise einen inneren Kampf. Über dem Abgrund der inneren Tragödien finden die Frauen dabei Halt in gegenseitigem Verständnis und Solidarität. Ein fragiles Band der Freundschaft entsteht, das Tag für Tag auf die Probe gestellt wird.

Nicht nur beim Gastspiel in Frankenthal (siehe Ausgabe von gestern), auch in Speyer sind bis Sommer drei erfolgreiche ZimmerTheater-Produktionen der vergangenen Jahre wieder zu sehen: „Gift. Eine Ehegeschichte“, „Die Wunderübung“ und „Dienstags bei Morrie“.

Info

Die Eintrittspreise bleiben stabil bei 19 Euro (ermäßigt 13 Euro) beibehalten. Auch das Fünf-Euro-Ticket für Menschen unter 25 Jahren auf alle Restkarten ab 1945 Uhr) wird weiter angeboten. Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen und Karten gibt es unter www.zimmertheater-speyer.de.