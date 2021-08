Wann das Restaurant des Mieters Amedia in der Speyerer Postgalerie eröffnen kann und was genau für ein Lokal dies dann sein wird, ist nach wie vor unklar. Eine Mitarbeiterin der in Österreich ansässigen Zentrale teilte auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit, man stehe derzeit in Verhandlungen und hoffe, im Herbst ein Ergebnis präsentieren zu können. Amedia wollte eigentlich im Vorjahr sowohl sein Hotel als auch das Restaurant in der Postgalerie in der City eröffnen. Während das Hotel mit Verspätung Mitte Dezember an den Start ging, wird der Raum für das Restaurant seit April als Corona-Schnelltest-Station genutzt.