Die Grünfläche am Weidenberg soll ab Montag, 26. August, umgestaltet werden. Ziel ist es laut Stadtverwaltung, die Fläche mit einem neuen Pflanzkonzept zu modernisieren und ökologisch sowie ästhetisch aufzuwerten. Das Konzept wurde von Pflanzplaner Harald Sauer entwickelt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Oktober dauern. Geplant ist eine Neuordnung der Pflanzflächen. Dazu gehört die Umwandlung von Rasenflächen in Staudenflächen sowie Arbeiten an den Beeteinfassungen, der Beregnungsanlage und Erdarbeiten. Bei der Gestaltung sollen sowohl das öffentliche Grün als auch die historische Bedeutung der benachbarten Synagoge berücksichtigt werden. „Die Umgestaltung soll die Flora des Weidenbergs bereichern und einen wichtigen Beitrag zur ökologischen Vielfalt in Speyer leisten“, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie bittet um Verständnis, dass der Weidenberg während der Arbeiten nicht für Bürger zugänglich sein wird.