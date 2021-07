Am Montag, 12. Juli, öffnet das neue Corona-Testzentrum im ehemaligen Stiftungskrankenhaus in der Spitalgasse. Damit wird das Angebot für PCR-Tests, die bis zur Schließung des Abstrichzentrums in der Halle 101 durchgeführt worden sind, weitergeführt. Wie in der Halle 101 auch, werden im „Stift“ ausschließlich PCR-Untersuchungen nach Vereinbarung unter Telefon 06232 133100 angeboten. Kostenlos getestet werden können: Personen mit einem positiven Schnelltestergebnis; Personen, die Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person hatten; Personen auf Anordnung des Gesundheitsamts; Patienten vor geplanter Aufnahme in ein Krankenhaus, eine Reha-Klinik, eine Einrichtung für ambulantes Operieren oder eine Pflegeeinrichtung; Infizierte am Ende ihrer Quarantäne sowie enge Kontaktpersonen; Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen nach einer Quarantäne sowie Personen mit Info „rot“ über die Corona-Warn-App. Reiserückkehrer aus Risikogebieten können sich testen lassen, müssen das jedoch selbst bezahlen. Andere Personen mit Symptomen müssen für einen PCR-Test zum Hausarzt gehen.