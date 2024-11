Auf städtischen Flächen in Speyer werden noch keine digitalen Techniken in der Parkraum-Bewirtschaftung eingesetzt. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage der SWG mit. Wenn das schon länger angekündigte neue Parkleitsystem geplant werde, werde aber „die Digitalisierung mitgedacht“, sagte Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne). Abteilungsleiter Florian Benner berichtete, dass der zuständige Tiefbaubereich im Rathaus derzeit noch nicht an dem Thema arbeite. Er sei allerdings „beauftragt, die Planung wieder aufzunehmen“. Das heutige Parkleitsystem basiere auf Zählschleifen an den Zufahrten etwa am Festplatz, am Technik-Museum oder an Parkhäusern.