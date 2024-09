Eine „Wende“ sieht die FDP in der städtischen Ankündigung auf RHEINPFALZ-Anfrage, sich zunächst per Betreibersuche um den Bau eines Parkhauses mit erweiterter Mobilitätsstation bei Naturfreundehaus oder Festplatz zu bemühen. Es handle sich um einen wichtigen Schritt, um „auch in stark frequentierten Zeiten eine spürbare Entlastung beim Parksuchverkehr zu bieten und weitere Anwohnerparkplätze zu schaffen“. Auch der innerstädtische Verkehr würde reduziert, teilt die FDP-Fraktion mit.

Sie regt zudem an, dass die Stadt den Bau eines Anwohnerparkhauses am Eselsdamm prüft. Ziel: dass Speyer „für alle Verkehrsteilnehmer attraktiver und zugänglicher wird“.