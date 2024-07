Am langjährigen Standort der Sportgeschäfte Sakul und Scheben in der Maximilianstraße 30 gibt es keinen langen Leerstand. Ein bekanntes Speyerer Unternehmen will zumindest übergangsweise einziehen und investiert auch andernorts.

Sakul-Inhaber Lukas Bonn hatte sich Anfang Juni verabschiedet.