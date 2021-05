Seit Mittwoch ist das Video der Speyerer Dommusik mit Choralvorspiel und Choral „Erstanden ist der heil'ge Christ“ von Johann Sebastian Bach BWV 628 online – passend zum Ende der Osterzeit. Es spielt an der großen Orgel Domorganist Markus Eichenlaub, den Choral singt Anabelle Hunde, Sopran, begleitet von Domkapellmeister Markus Melchiori an der Truhenorgel. Domkantor Joachim Weller hat das Video produziert. „Erstanden ist der heil'ge Christ, Halleluja, halleluja! der aller Welt in Tröster ist, Halleluja, halleluja!“ ist der Text. Das Video in voller Auflösung gibt es unter

https://www.youtube.com/watch?v=DpFmFh4o0eg

Die anderen über neue Videos sind unter www.youtube.com/dommusikspeyer zu finden.