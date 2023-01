Speyer-Nord hat am Montag den Auftakt gemacht: Die Sammlung der ausgedienten Weihnachtsbäume hat begonnen. Sie läuft in den einzelnen Bezirken der Stadt bis Donnerstag und wird von den Entsorgungsbetrieben (EBS) der Stadtwerke organisiert. In diesem Jahr werden die Bäume noch zu einem externen Entsorger befördert, der sie zu Holzhackschnitzeln verarbeitet und vermarktet. In der Zukunft soll sich das laut Stadtwerke ändern: Ihr Ziel ist, das Holz künftig in einer eigenen Anlage zu zerkleinern und zur Wärmeversorgung zu nutzen. Das Genehmigungsverfahren für die Hackschnitzelanlage, die am Müllberg gebaut werden soll, läuft.