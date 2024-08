Kuini heißt das Damen-Modegeschäft, das Jannik Walther und Toni Rosner im November 2021 in der Korngasse 16 eröffnet haben. Das Maori-Wort bedeutet Königin. Royal soll sich jede Frau in ihrem Laden fühlen, so das erklärte Ziel der Unternehmer. Ihr Online-Shop floriert, ihr Geschäft soll dem Einzelhandel mehr Gesicht und Gewicht verleihen.

Auf rund 80 sehr weiblich gestalteten Quadratmetern ist fast ausschließlich italienische Mode großzügig verteilt. Bezahlbar und schön sollen Kleider, Hosen, Shirts,