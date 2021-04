Die Filiale des Discounters „Penny“ in der Dudenhofer Straße in Speyer wird seit voriger Woche umgebaut. Am Dienstag, 27. April, soll sie wieder eröffnet werden, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Laut Mitteilung ersetzt der Discounter bei dem „Konzept-Umbau“ die klassische Querregalierung durch Regalbuchten. „In erster Linie können sich die Kunden in diesen thematisch zusammengestellten Themenwelten-Nischen, die einem Marktplatz gleichen, sehr schnell einen Überblick über das jeweilige Teilsortiment machen oder das gewünschte Produkt finden“, so eine Sprecherin. Zum anderen könne Penny durch dieses Konzept die Kundenführung optimieren. Eilige Kunden könnten in der Mitte des Marktes zu den Kassen „abkürzen“.