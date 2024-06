Neues Restaurant in der Gutenbergstraße: Nachfolger des „Spira Nova“, das die Betreiber Ende Mai aufgegeben haben, wird das „Gutenberg 20“. Der genaue Eröffnungstermin steht noch nicht fest, weil aktuell Umbauarbeiten laufen. Es solle aber schnellstmöglich, auf jeden Fall diesen Sommer, losgehen, so Geschäftsführer Rezan Mohamad. Er ist der Neffe und Vertraute von Inhaber Raizan Mohamad, der in Speyer schon Fußspuren in zwei Gastronomiebetrieben hinterlassen hat: Vor zwei Jahren hat er die „Stampe“ in der Heydenreichstraße übernommen, 2023 zudem die „Bordküche“ in der Heinkelstraße. Für die „Stampe“ werde in Zukunft ein weiterer Neffe verantwortlich zeichnen.

Das „Gutenberg 20“ erhält den Namenszusatz „Restaurant & Raw Bar“, wobei der zweite Bestandteil für ungekochte Spezialitäten wie Salate sowie vegetarische und vegane Gerichte und Tapas stehe, erklärt Rezan Mohamad. Ansonsten werde deutsche Küche dominieren. Fünf Mitarbeiter werden im neuen Restaurant tätig sein.

Vorgänger-Lokal „Spira Nova“ war im Mai nach gut zwei Jahren geschlossen worden, weil die Inhaber zusätzlich zum „Porta Nuova“ auch die „Sportpark“-Gaststätte beim FC 09 übernommen haben und sich auf zwei Standorte beschränken wollen.