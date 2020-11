Spezialitäten der asiatischen Küche bietet ein neuer Gastronomiebetrieb in Speyer-Nord. Er ist am Sonntag, 1. November, eröffnet worden und muss sich nun zunächst einmal mit den neuen Corona-Auflagen arrangieren: Speisen werden zum Mitnehmen gekocht.

„Le Wok“ in der Straße Am Anger 1 (Heinrich-Lang-Platz, früher „Pizzeria Pronto Pronto“) bietet Reis- und Nudel-Gerichte ohnehin hauptsächlich zum Mitnehmen. Betrieben wird der neugestaltete Imbiss von Thi Thu Huong Nguyen samt ihrem Ehemann, einem Ehepaar vietnamesischer Abstammung, das in Lingenfeld wohnt. Aufgrund der Corona-Vorschriften können die drei Gäste-Tische im Lokal derzeit nicht genutzt werden. Demgemäß werden Speisen vorerst nur zum Abholen zubereitet. Geöffnet ist der Betrieb montags bis samstags jeweils von 11 bis 15 Uhr und 17 bis 21 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 21 Uhr.