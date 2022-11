Am Freitag ist bundesweiter Vorlesetag. Er soll bei Kindern die Begeisterung für Bücher wecken. Ein neues Angebot dafür macht das Ehepaar Ursula und Wolfgang Niopek mit seinem Kinderbuch „Kleine Würmchen – große Träume“. Die Sonderpädagogin und der Wirtschaftswissenschaftler aus Speyer stellen es bei einem Termin im Museum vor.

Nach dem Erfolg ihres erstes illustrierten Kinderbuches vor zwei Jahren haben die Niopeks nun eine gereimte Mutmach-Geschichte für Vier- bis Neunjährige verfasst. „Zum Glück sind wir klein“, den Erstling, hatte das Ehepaar inspiriert von seinen Enkeln im Eigenverlag veröffentlicht. Eine zufällige Begegnung führte das Autorenpaar dann 2021 mit dem Medhochzwei-Verlag in Heidelberg zusammen. „Der Verlag hat uns gefunden. Eigentlich war kein zweites Buch geplant“, so Ursula Niopek. Vom ersten Buch sei im kommenden Jahr eine Neuauflage geplant. „Es ist eine schöne Entwicklung, dass wir mit einem Verlag zusammenarbeiten können“, freut sich das Ehepaar, auch auf die Veröffentlichung ihres nun zweiten Kinderbuches, an dem beide insgesamt über ein Jahr gearbeitet haben. Illustriert wurde es von der Berliner Illustratorin Eva Marina Burckhardt.

„Mittlerweile sind unsere Würmchen älter geworden und selbstsicherer. Jetzt schicken wir sie auf eine Abenteuerreise“, beschreibt Ursula Niopek den Weg der Hauptfiguren in ein fernes, scheinbar unerreichbares, aber ersehntes Ziel, das sie sich zunächst nicht zutrauen, aber motiviert von Ratgebern mit Zuversicht angehen. Sie lernen, was es bedeutet, sich Herausforderungen zu stellen und diese zu bewältigen. Die pädagogische Botschaft dahinter: sich auch an schwierige Dinge trauen, mutig seinen Weg gehen. „Es wird vermittelt, dass der Weg ein Teil des Zieles ist. Ein Thema, das uns alle betrifft, nicht nur Kinder“, so die Autoren, die auch Zusatzmaterial bieten: Sohn Andreas hat das Lied „Sehnsucht nach Afrika“ komponiert, arrangiert und mit seiner Mutter eingesungen. Kreativmaterial als Unterstützung der pädagogischen Arbeit in Kitas, Schulen oder Eltern gibt es als Downloadpaket.

Lesungen geplant

Das Ehepaar freut sich nun auf viele bevorstehende interaktive Lesungen in Kindergärten und Grundschulklassen in der Region: „Es ist uns wichtig, die Geschichte an die Kinder heranzutragen.“ Am Freitag sind sie beim Vorlesetag im Historischen Museum zu Gast. Mit Hilfe von Sponsoren ist es dem Ehepaar zudem ein persönliches Anliegen, ein soziales Projekt voranzubringen: Sie möchten auch Kindern in SOS-Kinderdörfern mit ihrem Buch eine Freude und Mut machen.

Lesezeichen

Ursula und Wolfgang Niopek: „Kleine Würmchen – große Träume“, 32 Seiten, 19 Euro, ISBN: 978-3-86216-920-7. Kreativmaterial als Downloadpaket für 17 Euro unter www.medhochzwei-verlag.de/shop.

Termine

Kostenlose Lesung im Historischen Museum, Freitag, 18. November, 15 Uhr; Anmeldung: reservierung@museum.speyer.de.