Die neue Website der Stadt Speyer ist am Montagnachmittag unter www.speyer.de online gegangen. Das teilte die städtische Pressesprecherin Lisa Eschenbach mit, die das mehrjährige Projekt zusammen mit Jonathan Leibig und Anke Illg, Leiterin des Kulturbüros, maßgeblich vorangetrieben hatte. Wie berichtet, war das bisherige Angebot in die Jahre gekommen und vor allem für die Vielfalt der digitalen Endgeräte nicht mehr optimal. Die neuen Seiten enthielten ähnliche Informationen wie bisher, die aber einfacher, mit je maximal drei Klicks aufzufinden sein sollten. Auch das Thema Tourismus in Speyer sei aufgewertet worden. Noch nicht voll in Funktion ist laut Eschenbach der Veranstaltungskalender – was damit zu tun habe, dass vor allem das Kulturleben Corona-bedingt noch weitgehend pausiert.