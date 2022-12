Das Historische Museum war von der Pandemie erheblich betroffen. Doch nun ist wieder viel zu sehen im Haus: eine neue Sammlungsausstellung und zwei Sonderschauen.

Nach Ende der Familienausstellung „Exkursion Erde“ waren im Historischen Museum der Pfalz nur noch als Sammlungsschauen das Weinmuseum und „Luther. Die Protestanten und die Pfalz“ sowie als Sonderausstellung „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945-1999“ zu sehen.

Im Sommer 2022 gab es deshalb auch freien Eintritt ins Museum.

Doch dann ging es im Herbst Schlag auf Schlag. Im Vier-, ja dann Dreiwochenabstand waren große Vernissagen und neue attraktive Ausstellungen angesagt. Endlich wieder viel Leben in den Schauräumen fürs Publikum und ein öffentliches Angebot ähnlich wie vor der Pandemie.

Den Auftakt machte die Eröffnung des neu konzipierten und verorteten Dom- und Diözeanmuseums. Das hat nun einen Titel: Es heißt „Kreuz und Krone“ und zeigt seit 20. September beeindruckende Exponate aus 1000 Jahren Kirchengeschichte im Untergeschoß, der mit seiner sakral anmutenden Architektur natürlich ideal zum Thema passt. Unter anderem sind hier die Grabkronen aus den Kaiser- und Königsgräbern im Dom zu sehen. Neben aus den vormaligen Präsentationen bekannten Exponaten sind jetzt eine ganz Reihe von neuen ausgestellt.

Die Habsburger im Mittelalter

Mitte Oktober war dann die mit Spannung erwartete Eröffnung der Landesausstellung „Aufstieg einer Dynastie. Die Habsburger im Mittelalter“. Die erste große kulturhistorische Ausstellung zu diesem Thema wartet mit spannenden Einsichten und Exponaten auf und ist – wie im Historischen Museum längst nicht mehr anders zu erwarten – attraktiv präsentiert. In zwölf Tagen gibt es mit Bernhard Weller und Götz Valter (ehedem Spitz & Stumpf) mit „Fluch, Fortüne und viele Finten“ wieder ein „Komödienspektakel“ zu der Ausstellung zu den Habsburgern. Das dürfte sehr spannend werden.

Zuletzt kam ein alter Bekannter wieder ins Speyerer Museum: der Grüffelo. Das schaurig-drollige Monster aus dem Buch von Julia Donaldson und Axel Scheffler war schon Thema in der Ausstellung zu den Helden der Kinderbücher und hatte dann eine leider wegen Corona nur kurz zu sehende eigene Ausstellung in dem Areal, in dem „Kreuz und Krone“ ist. Wie schön: Der Grüffelo ist zurückgekehrt und die ihm gewidmete Ausstellung ist an anderem Ort und in neuer, erweiterter Form zu sehen.

www.museum.speyer.de