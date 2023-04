„Das Stadtlogo ist unantastbar.“ Das war eine Bedingung bei der Suche der Stadt Speyer nach einem neuen Erscheinungsbild (Corporate Design, CD). Erstmals kommt jetzt ein Fan- zum Stadtlogo, das doch verändert wurde.

Voller Stolz präsentierte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Dienstag die neuen Bild- und Textmarken, die künftig wie eine Visitenkarte für die Stadt und ihre Verwaltung stehen sollen. Damit sollen zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für städtische Drucksachen sowie Online-Angebote geschaffen und die uneinheitliche Verwendung des Stadtlogos von 1999 beendet werden. Dass viele Bürger mit diesem Logo emotional verbunden seien, sei seine große Stärke, so Seiler. „Ganz ohne leichte Auffrischungen ging es aber nicht“, ergänzte Pressesprecherin Annika Siebert.

Das Ergebnis eines mehrmonatigen, rund 45.000 Euro teuren Prozesses stellte Maria Ienco von der Trierer Agentur Markenmut vor, die sich in einer Vorauswahl gegen 17 Mitbewerber behauptet hatte. Ihr Team hat beim Stadtlogo etwa die Strichstärke erhöht, die Schatten reduziert und die Formen geglättet. Außerdem wird die Dom-Silhouette nicht mehr mehrfarbig, sondern in der Farbe „Dom Gold“ dargestellt. Darunter wurde der Speyer-Schriftzug stark vergrößert. Er erscheint in „Speyer Blau“. „Vita Rot“ sei als zusätzliche Akzentfarbe im neuen CD der Stadt vorgesehen, dazu kämen sechs Sekundärfarben für Details.

Stückweise Umstellung

Die städtischen Produkte sollen nun nach und nach umgestellt werden, kündigte die OB an. „Wir werfen die alten Vorlagen nicht weg.“ Agentur und städtische Pressestelle haben auch schon konkrete Vorlagen für die Verwendung des neuen Designs entwickelt. Grafische Arbeiten sollten in Zukunft immer öfter im Rathaus, wo dafür eine neue Fachkraft angestellt wurde, und seltener durch externe Auftragsvergaben erfolgen. Zum Repertoire zählen auch geometrische Grundelemente, die etwa aus der Architektur des romanischen Doms entwickelt wurden, wie Bögen oder die Fensterrosette. Aber auch eine Brezel oder ein jüdischer Menora-Leuchter gehören zur Gestaltungspalette, die noch ausgebaut werden soll.

Mit dem vergrößerten Speyer-Schriftzug werde die Stadt künftig „sichtbarer“, so das Kalkül der Agentur. Die blaue Farbe steche aus dem stark rotlastigen Reigen deutscher Stadt-Logos heraus. „Erfrischend“, kommentierte Maria Ienco.

Ein Logo für jede(n)

Große Hoffnungen setzt die Stadt in das erstmals entwickelte Fanlogo, das jeder Interessierte verwenden dürfe. Beim alten Stadtlogo habe es etliche Konfliktsituationen gegeben, erklärte Seiler: „Wer darf es wie verwenden“, sei oft gefragt worden. Und nicht alle hätten sich an die Vorgaben gehalten. Die Vorgaben fielen nun mit dem Fanlogo. Im Gegenzug bedeute das, dass das Stadtlogo für Externe tabu sei und der Repräsentation der Stadt und ihrer Verwaltung vorbehalten bleibe.

Die Speyer-Schrift unterscheidet sich nicht vom Stadtlogo, darüber prangt jedoch eine Herzbrezel als „emotionales Symbol“. Ienco: „Es ist für alle nutzbar, die sich mit Speyer identifizieren.“ Die Grundfarbe des Herzes sei hellrot, es würden aber auch vier andere Farben angeboten. Der Stadt schweben schon Werbeprodukte wie T-Shirts, Tassen, Taschen oder Liegestühle mit dem Fanlogo vor, die sie mit der Tourist-Info auch selbst anbieten will.

Auf der städtischen Homepage seien die Dateien des Fanlogos ab 30. Juni unter www.speyer.de/fanlogo verfügbar. An diesem Tag findet der erste städtische Bürgerempfang bei der Stadthalle statt, bei dem die drei Sieger eines Wettbewerbs im Zusammenhang mit dem Fanlogo gekürt werden sollen: „Es fehlt noch ein passender Spruch dazu“, so der Aufruf von Sabrina Albers, städtische Beauftragte für Bürgerbeteiligung. Ein Spruch kann bis 16. Mai unter Mail beteiligung@stadt-speyer.de und auf Motivpostkarten vorgeschlagen werden, die bei der Tourist-Info, in den Bürger- und Stadtteilbüros ausliegen. Über die drei besten werde danach abgestimmt.

Zur Sache: Die Vorgeschichte

Die Stadt hatte sich 2016 schon einmal ein neues Erscheinungsbild geben wollen – damals aber mit komplett neuem Logo. Dagegen hagelte es Proteste im Internet und vor dem Ratssaal. Das Stadtrat sagte am Ende zu allen fünf Vorschlägen, die unter 48 Ideen aus einem Wettbewerb ausgewählt wurden, nein.