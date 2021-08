Der 150 Tonnen schwere Stahlkoloss ist fertig: Seit Kurzem können Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung (DRV) in Speyer ihre Fahrzeuge in dem neu gebauten Parkhaus an der Ecke Josef-Schmitt-Straße und Am Wasserturm abstellen. Es bietet auf vier Stockwerken Platz für 181 Autos. Laut Pressesprecher Hans-Georg Arnold kann die DRV in Speyer ihren Mitarbeitenden nun insgesamt rund 500 Parkplätze zur Verfügung stellen. „Das Parkhaus wird von unseren Mitarbeitenden schon gut genutzt“, so Arnold. Die Zufahrt zum Parkhaus erfolgt über die Josef-Schmitt-Straße, sie wurde kurz vor Vollendung der Bauarbeiten angelegt. Die Kosten für das Bauprojekt belaufen sich laut Arnold auf die rund drei Millionen Euro, die ursprünglich auch dafür veranschlagt waren. „Ein für ein Vorhaben dieser Art üblicher Betrag“, so der Pressesprecher. Leerrohre für künftige Ladesäulen für E-Autos wurden bei den Bauarbeiten bereits verlegt und können laut Architekt Jochen Martini jederzeit ohne großen Aufwand nachgerüstet werden. Die DRV beschäftigt am Standort Speyer rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt damit zu den größten Arbeitgebern in der Domstadt.