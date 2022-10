Die Sturmkind GmbH hat sich darauf spezialisiert, reales Fahrgefühl in Spielzeugautos zu verbauen, und fährt damit recht erfolgreich. Nun will das Unternehmen mit einem neuen Produkt eine breitere Zielgruppe ansprechen. Die erste Hürde wurde rasend schnell genommen.

Mehr als 80.000 sogenannter Drift-Racer hat die Firma verkauft, seit die Spielzeugautos 2016 erstmals das Licht der Öffentlichkeit erblickten. Die Firma nennt das Prinzip, Spielzeugautos mit realistischem Drift- und Fahrgefühl per Smartphone steuern zu können, „Hybrid Gaming“ – hybrides Spielen also. Nun wollen die Speyerer eine größere Zielgruppe erschließen: „Modiplay ist ein Mix aus Rennsimulation und Carrerabahn“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens, das von dem Ehepaar Martin und Stephanie Müller geführt wird.

Bei Modiplay handelt es sich um Rennstrecken – ähnlich einer Carrerabahn – auf der die Flitzer aber nicht auf festen Bahnen, sondern frei beweglich sausen sollen, um das Gefühl eines echten Rennens zu erzeugen. Laut Sturmkind sollen die Fahrzeuge mittels einer Sensor-Technik in der Spur bleiben – oder zumindest auf der Fahrbahn. Der Schwierigkeitsgrad der Steuerung soll über das Smartphone dabei dem Niveau der Fahrer angepasst werden können.

Mehr als 1000 Unterstützer

Wie bereits bei den Drift-Racern 2016 soll auch Modiplay über eine Crowdfunding-Kampagne im Internet finanziert werden. Die dafür nötigen 80.000 Euro sind nach dem Start Ende September laut Stephanie Müller in nur 32 Minuten zusammengekommen. Inzwischen steht der Zähler bei mehr als 365.000 Euro, obwohl die Kampagne noch bis Ende Oktober läuft. Mit dem zusätzlichen Geld wollen die Müllers über die mehr als 1000 Vorbestellungen hinaus weitere Ware für das Weihnachtsgeschäft 2023 produzieren. Außerdem planen sie einen internationalen Vertrieb aufzubauen.

Im Netz

Zwei Autos mit 15 Rennstrecken-Teilen sollen 280 Euro kosten. Wer bis Ende Oktober über die Kickstarter-Kampagne vorbestellt, erhält einen Rabatt von 41 Prozent. Die Kampagne läuft im Internet auf www.kickstarter.com.