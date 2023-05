Ein neues Geschäft zieht in Roßmarktstraße ein. Ab Mittwoch, 10. Mai, verkauft das „Holistic Café“ an dem Standort Kaffee und veganes Essen kombiniert mit ätherischen Ölen.

Der Begriff „Holistic“ bedeutet auf Deutsch „ganzheitlich“ und ist natürlich bewusst gewählt. Mit ihrem neuen Firmenkonzept verknüpfen die Inhaber Lina Phillips und Milan Ohmer Kaffee und ätherische Öle von Hersteller do Terra. Die studierte Wirtschaftspsychologin hat schon Erfahrungen mit Aromen wie Lavendel und Minze gesammelt, denn ihre Mutter ist gelernte Aromapraktikerin. „Man soll nicht sofort auf etwas Chemisches zurückgreifen, sondern auch Alternativen nutzen“, sagt die 25-Jährige. Sie sieht ätherische Öle bei der Linderung von gesundheitlichen oder psychischen Beschwerden als natürlichen Ersatz für viele Medikamente.

Phillips hat im vergangenen Jahr ihren Abschluss gemacht und war sich nicht sicher, ob sie im Angestelltenverhältnis arbeiten oder sich selbstständig machen will. Ihre Geschäftsidee sei letztlich aus spontanem Ausprobieren entstanden. Phillips und ihr Partner Ohmer, Eltern von zwei Kindern, haben festgestellt, dass Kaffee und Aromaöl ein leckeres Getränk ergeben. Nächster Zufall war die Info über den leerstehenden Laden in der Roßmarktstraße 36 (ehemals Bellawerk) – und die jungen Leute setzten ihre Idee in die Tat um. „Ich möchte mit Produkten arbeiten, hinter denen ich zu 100 Prozent stehe“, betont die Inhaberin kurz vor der Eröffnung.

Eröffnungsfeier geplant

„Wir bekommen viel Unterstützung von Familie und Freunden“, berichtet Phillips über die Vorbereitung. Die Einrichtung des Ladens nehme sie selbst in die Hand, bei handwerklichen Tätigkeiten helfe ihr 31-jähriger Verlobter. Am 13. Mai werde Eröffnungsfeier mit Familie und Freunden gefeiert. Das To-go-Sortiment sei von veganen Cupcakes einer Bäckerin aus Schifferstadt sowie veganen Kuchen der Patisserie „Épique Raw“ (Gräfelfing) geprägt. Sie selbst stelle nach eigener Rezeptur zwei Sorten veganer Bowls her, in denen sie auch wie im Kaffee ätherische Öle verwendet.

„Die Kunden können ihren Kaffee sowohl mit Öl als auch ohne kaufen“, betont die Speyererin. Den „Deli Sophie Kaffee“ beziehe sie aus einer regionalen Manufaktur. Zudem biete sie Beratung zu den Aromaölen sowie Öl-Abende vor Ort an. Lavendel, Pfefferminz und Zitrone könne man bei ihr im Café kaufen, andere würden auf Anfrage zum Kunden geschickt. Ihr Konzept sei einzigartig, betont Phillips, die ihr Café dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr öffnen will.