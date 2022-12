Die früheren Bäckerei- und Bistro-Räume im Cura-Center in der Iggelheimer Straße sind wieder neu belegt: „Martha’s Café & Bistro“ ist eröffnet worden und gut angelaufen, wie Geschäftsführer Nick Koch sagt. Er hofft, noch mehr Gäste für sein Konzept begeistern zu können.

„Martha’s“ solle kein ganz gewöhnliches Café sein, sondern ein „besonderes Programm an Atmosphäre und Dienstleistung anbieten“, sagt Koch, der 26 Jahre alt ist, angestellt in der Versicherungsbranche arbeitet und seine Selbstständigkeit jetzt mit vier Mitarbeitern angeht. Die neue Einrichtung im Landhausstil („traditionell, aber nicht altbacken“) solle für eine „Wohlfühlatmosphäre“ sorgen. Die Preisgestaltung solle mehrere Besuche pro Woche erlauben. Die Waren seien durchweg in Handarbeit, nicht industriell gefertigt.

Koch und Team bieten Frühstück, ein traditionelles Kuchenbüffet, biozertifizierten Kaffee und einen wechselnden Mittagstisch. Das könnten etwa Kartoffelsuppe, Sandwiches, Gulasch und Bowls sein. Die Zielgruppe seien natürlich nicht nur Besucher des Cura-Centers. Er hoffe auf „Mundpropaganda“ unter anderem in den angrenzenden Gewerbegebieten, berichtet der Böhl-Iggelheimer Koch. Brot wie beim vorherigen Mieter gebe es nicht mehr, betont er noch. Und er kann erklären, wie der Name ausgewählt wurde: „Ein Name wie ,Martha’ mit freundlichem hellen Klang fungiert als fiktives Großmütterchen und wohlwollende Gastgeberin.“

Geöffnet ist das Café und Bistro montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. vom 24. Dezember bis zum 1. Januar sind Betriebsferien. Im Netz ist das Lokal vertreten bei Instagram (@marthascafebistro), bei Facebook (Martha's Café & Bistro) sowie im WWW (marthascafeundbistro.de).